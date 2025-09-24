scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 24 September 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर  कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए. हर किसी की बात को अपने दिमाग पर लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:- King of wands 

विदेश में नौकरी मिलने की इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती हैं. नई परियोजना पर कार्य करना आपको विदेश जाने का  मौका दे सकता हैं.  किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है . जो तड़क-भड़क से पूर्ण और विकासवादी सोच रखता होगा.  उसके मार्गदर्शन में आप अपने किसी कार्य में आ रही रुकावट को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आपको उस व्यक्ति की सहायता से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. और खुद को बहाव की दिशा में नहीं बहने देना चाहिए. हो सकता हैं, कि कुछ लोग आपकी सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं. जिस कारण आप पूरी तरह दुविधा ग्रस्त हो रहे हैं. ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत कीजिए. अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर  कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए. हर किसी की बात को अपने दिमाग पर लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है. आपको दूसरों की बातों के अनुसार नहीं चलना बल्कि दूसरों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए. इस समय यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं.  तो हो सकता हैं, कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से आप एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर ले. इस समय आपको कुछ फैसला लेने पड़ सकते हैं.  यह समय  लिए गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाने का है. 

स्वास्थ्य: बार बार हो रहा सर्दी जुकाम थोड़ा अधिक होने लग सकता हैं. जिसके चलते सिर में काफी दर्द हो सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी धन निवेश में लगाई हुई धनराशि काफी अच्छा मुनाफा दे रही हैं. इतनी आपको उम्मीद नहीं थी. 

रिश्ते: भाई बहनों के साथ किसी नई संपत्ति को देखने जा सकते हैं.  सभी लोग मिलकर इस संपत्ति को खरीदने की इच्छा रखते हैं. 
 

