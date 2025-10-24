Kumbh Tarot Rashifal 24 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर है, कमर दर्द हो सकता है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Eight of wands

कुछ शुभ समाचार जल्दी आपके सामने आ सकते हैं.हो सकता हैं,कि इनमें से कुछ शुभ समाचारों की तीव्रता इतनी अधिक हो. कि उन पर नियंत्रण करना आपको थोड़ा मुश्किल में डाल देगा. सभी समाचारों में से प्राथमिकता के आधार पर आपको सही चयन करना पड़ सकता हैं.ये संभव हैं कि एक से अधिक नौकरियों के प्रस्ताव आपको मिल जाएं. ऐसी स्थिति में मनवांछित नौकरी का चयन करना आपको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता हैं.प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. लंबे समय से इस सफलता की उम्मीद मन में बनी हुई थी. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी, जो अपने कठोर और गुस्सैल व्यवहार के लिए मशहूर हो सकता हैं.आपका पुराना मित्र निकल सकता है.

इस बात से आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे.किसी नए कार्य की जिम्मेदारी आपको सौंपने से पूर्व उच्च अधिकारी आपसे बातचीत कर सकते हैं.उस कार्य के कारण आपको काफी समय विदेश में बिताना पड़ सकता है.इस बात से लेकर आप उत्साहित और परेशान दोनों हो सकते हैं.परिजनों के समझाने पर इस बात की स्वीकृति आप अपने उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: सोने और उठने बैठने के तरीके में लापरवाही आपको कमर दर्द दे सकती हैं. नियमित व्यायाम से आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगे.

आर्थिक स्थिति: इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ अन्य धन कमाने के स्रोतों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: अतीत की यादों से बाहर निकलना आपका वर्तमान में बने हुए संबंधों के लिए बेहतर रहेगा.



