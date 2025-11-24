Kumbh Tarot Rashifal 24 November 2025: कुंभ वालों को कीमती चीजें उपहार में मिल सकती हैं, आज करें ये काम

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Magician

कुछ समय से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं.कि जैसे आपके सभी कार्यों में आ रही रुकावटें अब समाप्त होने लगी है.आपके आसपास के वातावरण में पहले से अधिक सकारात्मक आ रही है.साथ ही कार्य क्षेत्र में को अच्छी अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है. यह सब कुछ जीवन में चमत्कार की तरह आप अनुभव करेंगे. आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे ईश्वर एक जादूगर की तरह आपके जीवन में जादू बिखेर रहे हैं. यदि आप इस समय अपने वैवाहिक जीवन को लेकर काफी तनाव में बने हुए हैं. तो इस तनाव से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको जल्द ही नजर आ सकता है.पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनती नजर आ रही है.

काफी समय से परिवार में किसी बड़े की तबीयत को लेकर आप सभी लोग चिंतित थे .अब आप पाएंगे कि उनकी तबीयत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है.इन सभी सकारात्मक बदलावों के लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं. आपकी ईश्वर पर आस्था और विश्वास पहले से अधिक बढ़ जाएगा. यदि किसी दंपति को काफी समय से संतान प्राप्ति की चाह बनी हुई है. तो जल्द ही इस शुभ समाचार की प्राप्ति होने की उम्मीद नजर आ रही है. आपके व्यवसाय में आ रहा आर्थिक संकट किसी मित्र के सहयोग से कम हो सकता है.नए रिश्ते की शुरुआत भी होती नजर आएगी.

स्वास्थ्य: कुछ समय से हाथ पांव में सुन्नता सी आती महसूस हो रही हैं.किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से कुछ अच्छे आभूषण उपहार में प्राप्त हो सकते हैं.

रिश्ते: पिता के जाने का दुःख सहन करते हुए परिवार को समेटने का प्रयास कर रहे हैं.

---- समाप्त ----