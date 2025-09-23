scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 23 September 2025: कुंभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जीवन में आएंगे लुभावने अवसर

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: आप अपनी किसी महत्वकांक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो. उसके लिए यदि आपको कोई ऐसा रास्ता भी चुनना पड़े जो आसान और अनैतिक हो.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Seven of cups

कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना को आगे ले जाते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में आपको सावधानी के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ाना है. आपकी जरा सी भी गलती या लापरवाही आपकी सफलता को कम कर सकती है. जल्द ही आपके समक्ष कई अच्छे अवसर आते नजर आएंगे. यह अवसर व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में आ सकते हैं. इन अवसरों का चयन करते समय इस चीज से भ्रमित ना हो जाए.  कि आपको आगे चलकर क्या सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है. बल्कि इस चीज का ध्यान रखें. कि यदि कोई अवसर ज्यादा लुभावना नहीं नजर आ रहा है. तो हो सकता हैं, कि उसका चयन करना आपके लिए आगे चलकर लाभदायक साबित होगा. चकाचौंध और लुभावने अवसरों की चमक कई बार सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने तक की ही होती है. बाद में वह उतना लाभ नहीं दे देते हैं. जितना कि आप अपेक्षा कर रहे हैं. आप अपनी किसी महत्वकांक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो. उसके लिए यदि आपको कोई ऐसा रास्ता भी चुनना पड़े जो आसान और अनैतिक हो. तो आप उसे रास्ते पर चलकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने का विचार कर सकते हैं

Advertisement

स्वास्थ्य:आंखों में लगातार धुंधलापन आने लग सकता हैं. कार्य की अधिकता के चलते आप अभी इस बात को नजरंदाज कर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों के जीवन में आ सकती हैं परेशानियां, न करें ये एक गलती 
धनु राशि वालों का चुनौतियों का करना पड़ सकता है सामना, अनुभवी व्यक्ति से लें सलाह 
वृश्चिक राशि वालों की इच्छाएं हो सकती हैं पूर्ण, व्यवसाय में हो सकता है लाभ 
तुला राशि वालों के साथ कार्यक्षेत्र में हो सकता है पक्षपात, रहना होगा सावधान 
कन्या राशि वालों की नौकरी में हो सकता है बदलाव, कैसा जाएगा आज का दिन 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अभी वापस मिलता नजर नहीं आ रहा हैं. धनराशि अधिक होने से चिंता हो सकती हैं. 

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह की इच्छा आप दोनों के परिजनों को बता सकते हैं. इस बात को लेकर मन शंकित हो सकता हैं. की सामने से क्या जवाब मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement