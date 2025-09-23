Kumbh Tarot Rashifal 23 September 2025: कुंभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जीवन में आएंगे लुभावने अवसर

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Seven of cups

कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना को आगे ले जाते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में आपको सावधानी के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ाना है. आपकी जरा सी भी गलती या लापरवाही आपकी सफलता को कम कर सकती है. जल्द ही आपके समक्ष कई अच्छे अवसर आते नजर आएंगे. यह अवसर व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में आ सकते हैं. इन अवसरों का चयन करते समय इस चीज से भ्रमित ना हो जाए. कि आपको आगे चलकर क्या सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है. बल्कि इस चीज का ध्यान रखें. कि यदि कोई अवसर ज्यादा लुभावना नहीं नजर आ रहा है. तो हो सकता हैं, कि उसका चयन करना आपके लिए आगे चलकर लाभदायक साबित होगा. चकाचौंध और लुभावने अवसरों की चमक कई बार सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने तक की ही होती है. बाद में वह उतना लाभ नहीं दे देते हैं. जितना कि आप अपेक्षा कर रहे हैं. आप अपनी किसी महत्वकांक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो. उसके लिए यदि आपको कोई ऐसा रास्ता भी चुनना पड़े जो आसान और अनैतिक हो. तो आप उसे रास्ते पर चलकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने का विचार कर सकते हैं

Advertisement

स्वास्थ्य:आंखों में लगातार धुंधलापन आने लग सकता हैं. कार्य की अधिकता के चलते आप अभी इस बात को नजरंदाज कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अभी वापस मिलता नजर नहीं आ रहा हैं. धनराशि अधिक होने से चिंता हो सकती हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह की इच्छा आप दोनों के परिजनों को बता सकते हैं. इस बात को लेकर मन शंकित हो सकता हैं. की सामने से क्या जवाब मिलेगा.

---- समाप्त ----