scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 23 October 2025: खर्च करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण रखें, दिखावा करने से बचें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. अपने मित्रों के सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन अपनी काबिलियत के रूप में ना करें.  इससे आपका प्रिय आपसे रूठ सकता है. 

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Fool
अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद मिली नौकरी आपको उत्साहित कर सकती हैं. इस नौकरी में अपनी कार्य कुशलता और भिन्न सोच के चलते अपने लिए एक अच्छी पहचान बनाने का प्रयास करेंगे. ऐसा आप विश्वास मन में बनाए हुए हैं. जल्द ही आप एक परियोजना में सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं. जिसमें चुनौतियों के साथ जोखिम भी होंगे. ऐसी स्थिति में अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करते हुए अपने सहकर्मियों के साथ सभी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करना पड़ेगा.

आपको हर विपरीत परिस्थिति में कार्य को सफल बनाना पड़ सकता हैं . इस समय स्वभाव में बचपन को काम करने का प्रयास करें. जरूर से ज्यादा जोखिम पूर्ण स्वभाव आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है. इस बात का हमेशा ख्याल रखें. कि जोखिम के साथ सुरक्षा और सतर्कता दोनों जरूरी हैं. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. अपने मित्रों के सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन अपनी काबिलियत के रूप में ना करें.  इससे आपका प्रिय आपसे रूठ सकता है. 

स्वास्थ्य: दूसरों की बातों में आकर ऐसी चीजों का सेवन न करें जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

धन की आवक सामान्य रहेगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें 
किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है 
गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं 
पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, घर-मकान को दुरुस्त करवा सकते हैं 
ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा 

आर्थिक स्थिति: जरूर से ज्यादा खर्च करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण लगाएं. 

रिश्ते: आपका प्रेम प्रदर्शन या शेखी बघारने की वस्तु नहीं हैं. सामने वाले को इज्जत दीजिए. आप जो देंगे वही चीज आपके पास लौट कर आएगी. इस बात का ध्यान रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement