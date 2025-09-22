scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 22 September 2025: कुंभ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: अतीत की उन यादों में से खुद को बाहर निकाल के अपने व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आने का प्रयास कर सकते है.  प्रेम संबंध में आपका प्रिय आपके साथ विश्वास घात कर सकता हैं.  

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Emperor 

आपकी कठोर वाणी और रूखा स्वभाव सामने वाले को आपके व्यवहार की कठोरता का अनुभव करा देता हैं. किसी दु:खद घटना के चलते अब इस व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे . हालांकि यह कार्य एक दिन में पूरा नहीं होगा. पर धीरे-धीरे आप इसमें अच्छा बदलाव ले आएंगे.  अतीत में आपने कुछ ऐसे कटु अनुभव सहन किए हैं.  जिसके चलते हैं आपके विचारों में काफी कठोरता आ चुकी है. अतीत की उन यादों में से खुद को बाहर निकाल के अपने व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आने का प्रयास कर सकते है.  प्रेम संबंध में आपका प्रिय आपके साथ विश्वास घात कर सकता हैं.  आपकी अनुपस्थिति में आपके किसी मित्र के साथ वह अपनी  प्रेम भावनाओं को साझा कर सकता है. इस बात का पता चलने से आपका हृदय द्रवित हो जाएगा. हालांकि आपके प्रिय ने इस बात के लिए आपसे माफी मांगी है. कि अनजाने में वह इस भूल को कर बैठा.  किंतु आप अब उसे माफी देने के लिए तैयार नहीं है. इस बुरे अनुभव  के बाद आप नए संबंधों में बनने से डर सकते हैं.  आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य को सफल बनाने की तरफ केंद्रित करेंगे. जल्द ही कार्य में काफी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: अपने शारीरिक व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए व्यायाम और दिनचर्या को नियमित कर सकते हैं. साथ ही अपने खान-पान में भी परहेज करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जमा पूंजी का उपयोग कर सकते हैं. आपको पूर्ण विश्वास हैं,कि इस कार्य में आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा. 

रिश्ते: कुछ रिश्ते अपनी गलतियों से ऐसे कटु अनुभव दे जाते हैं.  कि कोई भी नया संबंध बनाने से पहले काफी सोच विचार करना पड़ सकता है.

