Kumbh Tarot Rashifal 22 October 2025: पूर्व में किए किसी धन निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आर्थिक लाभ होगा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-Nine of Pentacles

आपको जीवन में संतुलन लाने की आवश्यकता है. अभी तक आपने अपने जीवन को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया है. सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी जीवन में कुछ ऐसी कमी आपको खल सकती है. जिसके कारण आपका मन संतुष्ट नहीं है. इस समय अपने कार्यों और स्थितियों का अवलोकन कीजिए. समस्या का समाधान वहीं पर आपको मिल सकता हैं. आमदनी से अधिक धन खर्च करना आपको परेशानी में डाल सकता है.

किसी के साथ भी पैसे को लेकर ज्यादा लेनदेन ना करें. सामने वाले की मंशा इस रकम को वापस करने की बिल्कुल नहीं होगी. इस बात पर विश्वास करें. यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए किसी ऐसे परिवार से रिश्ता आ सकता हैं. जिनकी आर्थिक स्थिति आपसे बेहतर होगी. इस रिश्ते पर परिजनों की स्वीकृति लेने से पूर्व सामने वाले के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करें.

जब आप प्राप्त सभी जानकारियों से संतुष्ट हो जाएं. तब इस रिश्ते पर सामने वाले को अपनी सहमति दे सकते हैं. बाद में किसी बात के लिए पछताने से अच्छा पूर्व में यदि उस बात का पता लगा लिया जाएं. तो यह सब के लिए बेहतर होता है. इस बात को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. इस प्रतिफल को समाज सेवा के कार्य में लगाने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: प्रिया के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने की इच्छा पूरी होती नजर आ रही है. सामने वाला आपके साथ किसी रमणीक स्थल पर जाने की बात को स्वीकार कर सकता है.

---- समाप्त ----