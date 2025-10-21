Kumbh Tarot Rashifal 21 October 2025: आमदनी बढ़ेगी, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of pentacles

अपने रिश्तों के बीच पैसों को ना आने दें. इसके चलते रिश्तों में दरार पड़ सकती है.किसी व्यक्ति पर विश्वास कर आपने उसके साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं .इस व्यवसाय में आप अपनी एक बड़ी धनराशि को लगा सकते हैं.जल्द ही आप ये अनुभव कर सकते हैं, कि सामने वाला इस व्यवसाय को गंभीरता से नहीं ले रहा हैं.जिसके चलते काफी अवसर हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे. इस विषय पर आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने का प्रयास कर सकते हैं.

इस बात को लेकर वह इस व्यवसाय को बंद करने अपना न निर्णय आपको बता सकता हैं. जिससे आपको आर्थिक हानि होने की संभावना बन रही हैं. कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सफलता का श्रेय आपके सहयोगी ने अपने नाम कर लिया हैं.जिस कारण उच्च अधिकारियों से उसको प्रशंसित किया जा सकता है. इस बात का आपको काफी आघात पहुंच सकता है.अपने सहयोगी से इस बात विषय पर बात करने का आप फैसला ले सकते हैं.साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इस बेईमानी की सूचना देने पर विचार कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: आंखों में खून उतरने की समस्या सामने आ सकती है. चिकित्सक ने आपको तनाव कम करने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें.

रिश्ते: यदि कोई व्यक्ति प्यार से आपकी बात को मानने या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है.तो उसे समझाने के लिए थोड़ा दवाब डालना पड़ सकता है.



