Kumbh Tarot Rashifal 21 November 2025: कुंभ राशि वाले नहीं कमा पाएंगे ज्यादा प्रतिफल, हो सकती है चिंता संतान की उच्च शिक्षा को लेकर

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Three of wands

किसी परियोजना के चलते विदेश जाने का मौका मिल सकता हैं. आपकी काबिलियत और ईमानदारी के चलते आपके उच्च अधिकारी आपको इस परियोजना के निरीक्षक के रूप में भेज सकते हैं. इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार में किसी बड़े के अनुभव का उपयोग कर अपने पारिवारिक व्यवसाय को पुनः खड़ा करने की योजना बना रहे हैं. इस व्यवसाय का संचालन आप अपने जीवनसाथी को देने पर विचार कर सकते हैं. इस निर्णय में परिजनों की सहमति भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं. इस बात के चलते दोनों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. नौकरी के साथ किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने का प्रयास करेंगे. ये समय जीवन में संतुलन स्थापित करने और कुछ जरूरी बदलावों पर विचार करने का हो सकता हैं. इस समय ज्यादा लोगों के साथ अपनी किसी भी योजना को साझा न करें. जो भी कार्य आप इस समय कर रहे हैं. उसको शीघ्र ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. यदि कोई रुकावटें आ रही हैं. तो उसका समाधान ढूंढा जा सकता हैं.

स्वास्थ्य: किसी गलत चीज के उपयोग के कारण उंगलियों की त्वचा फटने से लग है. चिकित्सक एलर्जी की जांच करने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व कुछ ऐसी योजनाओं में धन निवेश किया था जिससे बहुत अधिक प्रतिफल मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. अचानक से उन परियोजनाओं से अच्छा प्रतिफल मिलने की संभावना बन सकती है.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिजनों के साथ किसी बात को लेकर काफी बहस होने से सामने वाला पक्ष आपके साथ बदतमीजी कर सकता है.

