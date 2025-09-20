Kumbh Tarot Rashifal 20 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, सावधान रहें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Star

चमचमाते तारों की तरह जीवन में नई चमक आ सकती हैं. रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. आपके धैर्य और संयम का प्रतिफल कार्य से प्राप्त बड़ी सफलता के रूप में मिलेगा. हालांकि इस स्थिति में कुछ सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं. इस समय सभी को साथ लेकर चलें. आपकी जरा सी भी लापरवाही और गलती आपको अन्य लोगों की नजरों में गिरा सकती हैं. कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. इन अवसरों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा. कार्य क्षेत्र में सभी इन अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए चतुराई से अवसर को हासिल करने का मौका बनाएं. इस बात का भी ध्यान रखें . कि सही अवसर का चयन करें. परिवार के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में बनी हुई कड़वाहट कम हो सकती हैं सामने वाला उसकी गलती की माफी मांग सकता है. सहृदय से उसको माफ करें. किसी भी तरह की दुर्भावना किसी के साथ न रखें. हो सके तो अपने सहयोगियों को उनके कार्य का श्रेय जरूर दें. कोई भी कार्य अकेले पूरा नहीं होता हैं. इसलिए सफलता पर भी किसी एक का अधिकार नहीं होता. सभी की सम्मिलित भागीदारी से कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होता है.

स्वास्थ्य: नाक के बंद होने की परेशानी बढ़ने लगी हैं. इसका कारण नाक में हड्डी का बढ़ना है. चिकित्सक ने जल्द ही शल्य चिकित्सा करवाने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति:पैसों की आवक से ज्यादा जावक होने से चिंतित हो सकते हैं. किसी के विवाह की तैयारियों में काफी धन खर्च हो सकता हैं

रिश्ते:जल्द ही प्रिय किसी अन्य के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहा हैं. इस बात से मन दुविधापूर्ण स्थिति में बना हुआ हैं.

---- समाप्त ----