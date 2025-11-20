scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 20 November 2025: तनाव हावी ना होने दें, फ्रैक्चर होना संभव है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 20 November 2025: कुछ परिस्थितियों की समाप्ति होती नजर आ सकती हैं.जिससे आप राहत की सांस ले सकते हैं.एक बड़े निवेश के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:-Death
कुछ परिस्थितियां आपको लंबे समय से घेरे हुए हैं.जिसके चलते आपका जीवन असंतुलित हो सकता हैं.इस समय अब अपने पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.कुछ रिश्तों के ऊपर से आपका विश्वास उठता जा रहा हैं.जिसके चलते आप इस समय तनाव में हो सकते हैं.कुछ परिस्थितियों की समाप्ति होती नजर आ सकती हैं.जिससे आप राहत की सांस ले सकते हैं.एक बड़े निवेश के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं.

इस समय आप अपने पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर सकते हैं.इस कारण मन में काफी दुविधा हो सकती हैं.कुछ नए बदलाव जीवन में आ रहे हैं.जिसके कुछ अच्छे अवसर कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकते हैं.नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं.इस समय नए लोगों से मित्रता हो सकती हैं.किसी व्यक्ति से मुलाकात पारिवारिक रिश्तों में बदल सकती हैं.ये भी संभव हैं,कि आप किसी नए स्थान पर जाकर जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हो.

स्वास्थ्य: सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते समय पैर फिसल सकता हैं.जिसके चलते फ्रैक्चर होना संभव हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े निवेश के लिए कुछ धनराशि उपहार में मिल सकती हैं.

रिश्ते: यदि रिश्तों में सुधार की गुंजाइश हो.तो कोशिश की जा सकती हैं.

लेटेस्ट

