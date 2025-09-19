scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 19 September 2025: व्यर्थ खर्च ना करें, चोट लगने की संभावना है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 19 September 2025: इस समय आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं .अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे.किसी दबंग व्यक्ति के साथ हाथापाई हो सकती है.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of swords 

अपने पारिवारिक तनाव से भागने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार में सभी सदस्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी आपको यह कदम उठाने में मजबूर कर रही है.किसी नई नौकरी की तलाश अन्य जगहों पर करने के प्रयास तेज कर सकते हैं. यह पलायन आप अपनी मानसिक शांति और लोगों के प्रति अपने प्यार को बनाए रखना की वजह से कर सकते हैं.हो सकता हैं, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के शिकंजे में फंस गए हो.जिसका व्यक्तित्व काफी दबंग और प्रभावशाली हो.उस व्यक्ति की दबंगता के चलते आपको इस समय अपने  नुकसान का डर सता सकता है.ये भी हो सकता है, कि वह व्यक्ति आपके साथ आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचने की चेष्टा करें. इसके चलते कुछ समय परिवार से दूर रह कर इस स्थिति को संभालने का प्रयत्न कर सकते हैं. जीवन में समस्या खड़ी करने वाले लोगों से दूर रहने का प्रयास करें. ऐसे लोग बार-बार आपके जीवन में समस्या खड़ी करके आपकी आपको सफलता के रास्ते से भटक सकते हैं.जीवन साथी के साथ किसी अन्य जगहों पर जाकर नए व्यवसाय की शुरू करेंगे.आपको विश्वास हैं,कि आप जल्द ही पुरानी सभी यादों और परिस्थितियों से बाहर निकाल कर अपने कार्यों में धीरे-धीरे ही सही लेकिन सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य: किसी दबंग व्यक्ति के साथ हाथापाई हो सकती है.जिसके चलते काफी चोट लगने की संभावना बन रही हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं .अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे.

रिश्ते: माता के साथ जीवनसाथी की वजह से अनबन हो सकती है.दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है.

