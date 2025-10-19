scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 19 October 2025: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, बिना जान-पहचान के उधार न दें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 19 October 2025: जल्द ही कार्य क्षेत्र में आपको किसी परियोजना की जिम्मेदारी सौंप जा सकती हैं. उच्च अधिकारियों को आपकी काबिलियत और क्षमता पर विश्वास बना हुआ है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Star 
अपने साथ हुए किसी हादसे के चलते आपने खुद को नकारात्मक विचारों में ढाल लिया है. किसी भी तरह के कार्य को करने से पूर्व आप हार मानने लगे हैं. आपके परिजन मित्र और सहयोगी आपको समझाने का काफी प्रयास कर रहे हैं. पर आप अतीत की उन यादों से बाहर निकालने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास ही नहीं कर रहे हैं. अचानक से आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिसकी मदद से आप अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास कर सकेंगे. आप इस बात का अनुभव करेंगे. कि दुनिया सिर्फ दुखों से परिपूर्ण नहीं है. बल्कि सामने खुशियां और उन्नति के अच्छे अवसर भरे पड़े हैं.

जल्द ही कार्य क्षेत्र में आपको किसी परियोजना की जिम्मेदारी सौंप जा सकती हैं. उच्च अधिकारियों को आपकी काबिलियत और क्षमता पर विश्वास बना हुआ है. जिसके चलते वह आपको किसी परियोजना में प्रमुख बन सकते हैं. इस बात से आपके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी. आप अपने सहयोगियों के साथ इस परियोजना को किस तरह सफलता पूर्वक संपन्न किया जाएं. इस बात पर विचार विमर्श कर सकते हैं. धीरे-धीरे आप यह महसूस करेंगे. कि आपकी सोच में बहुत बदलाव आने लगा है. परिजन, मित्र और सहयोगी सभी लोग आप में आए इस बदलाव से प्रसन्न हैं. 

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं इस समय अपने खान-पान का विशेष ख्याल रखें. मौसम में आया बदलाव और कार्य की अधिकता आपकी तबीयत को बिगाड़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन बिना लिखापढ़ी के ना करें. चाहे सामने वाला आपका कितना जानकार ही क्यों ना हो. 

रिश्ते: पूर्व में किसी के साथ आपका प्रेम संबंध की जानकारी जीवनसाथी को मिलने से से उसके स्वभाव में आपको लेकर शक आ सकता है. 

