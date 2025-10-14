Kumbh Tarot Rashifal 14 October 2025: आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, खर्चों पर लगाम लगाएं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of pentacles

यदि आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण से सजग नहीं हैं .तो आपकोएक बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है.इस स्थिति में आप अपने धन के साथ अपने करीबी रिश्तों को भी खो सकते हैं. व्यवसाय में साझेदारी के चलते किसी प्रतिस्पर्धी द्वारा आपके साझेदार को कोई लुभावना अवसर देने की पेशकश की जा सकती हैं.जिसके चलते वह आपके साथ बेईमानी कर सकता हैं .सामने वाले के प्रति आपका अति विश्वास आपको इस स्थिति में संकट में फंसा सकता हैं. कई बार गलत जगह पर उम्मीदें पालना आपको निराश कर सकता हैं. खास तौर पर आर्थिक मामलों में फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत पड़ सकती हैं. अपने जीवन साथी के व्यवहार पर कुछ संदेह हो सकता है.

अचानक से आप महसूस कर सकते हैं, कि सामने वाले के व्यवहार में काफी परिवर्तन आता जा रहा है.और साथ ही वह आपसे काफी बातें छुपा रहा है.अपने संदेह को दूर करने के लिए आप उससे बातचीत कर सकते हैं.हो सकता हैं,कि इस बातचीत का परिणाम आपको आहत कर दें. जब आप इस प्रकार की कठिन दौर से गुजर रहे हैं. तो अपनी आत्मिक शक्ति का सहारा ले सकते हैं.कोई भी स्थिति स्थाई नहीं होती है. आपकी आत्मिक शक्ति और ईश्वर पर आपका विश्वास हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए आपको मजबूत बनाएगी. इस बात का पूर्ण विश्वास रखें.

Advertisement

स्वास्थ्य: दिन प्रतिदिन जीवनसाथी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य आपको चिंतित करता जा रहा है.किसी दूसरे चिकित्सक की राय लेने पर विचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं.अपने व्यर्थ के खर्चों पर लगाम कसने का प्रयास कीजिए और साथ ही आमदनी से अधिक खर्च न करें.

रिश्ते: जो लोग बुरे समय में आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं.अच्छा समय आने पर वही आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांध सकते हैं.



---- समाप्त ----