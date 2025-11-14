Kumbh Tarot Rashifal 14 November 2025: रुका काम पूरा होगा, आला अधिकारियों से मिल पाएंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The High priestess

इस समय आप जीवन में इतनी अधिक परेशानियों से गुजर रहे हैं.इसके चलते आप कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ तनाव और धन की कमी आपको निराश कर सकती है. इन सब परेशानियों के चलते आपका मन ईश्वर की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है. आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे इस समय आप भौतिकवादी जीवन से दूर जाते हुए आध्यात्मिक जीवन के करीब आ रहे हैं.किसी आध्यात्मिक गुरु की सलाह आपका जीवन में शांति लाने में सहायक रह सकती है. कार्यों को करने की अपनी शैली में थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करें.हो सकता है कि आपकी शैली में कुछ ऐसी कमियां हो. जिसके चलते आप कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

और पढ़ें

यदि आप उन कमियों को दूर करके अपने कार्य को पूरा करेंगे. तो आपको काफी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे. जीवनसाथी के साथ अपने संबंधों को लेकर दु:खी हो सकते है.सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए आपके जीवन में कलह उत्पन्न कर रहा है. बार-बार समझाने के बाद भी वह आपके साथ अपने संबंधों में दरार बना रहा हैं.इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं. हो सकता है,कि यह स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं हो. किंतु अभी इस स्थिति से बाहर आना आपको जरूरी महसूस हो रहा है.इस समय आपका कार्य क्षेत्र में अपने किए गए कार्यों को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं.साथ ही इस विषय को भी समझने का प्रयास करेंगे.कि यदि आप गलत हैं तो आपकी गलती कहां कर रहे है. इस बात को समझने का प्रयास करेंगे.कि अभी तक आपने जितनी मेहनत की आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पाई है. जबकि आप काफी मेहनती और ईमानदार है.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो सकती है.आपने कुछ मित्रों से उधार ले सकते हैं.

रिश्ते: यदि आप नए रिश्तों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं.तो पहले सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने कर लें.ऐसा ना हो, कि आगे चलकर वह व्यक्ति आपको धोखा दे दे.

स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें. दुर्घटना होने की संभावना हो रही है.



---- समाप्त ----