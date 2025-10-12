Kumbh Tarot Rashifal 12 October 2025: आर्थिक नुकसान हो सकता है, साझेदारी में व्यापार शुरू करने से बचें

कुंभ (Aquarius ):-

Cards:- Five of wands

परिवार में कुछ लोग आपकी तरक्की से काफी ईर्ष्या कर रहे हैं. जिसके चलते वह आपके साथ कुछ गलत करने की मंशा रखते हैं. इस समय अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे है. किसी से भी बेफिजूल की बहस ना करें. यदि सामने वाला आपसे लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद के उपाय कर रहा है. तो उससे दूर हो जाना बेहतर है. या फिर उस समय आपका चुप रहना बेहतर होगा. हो सकता हैं,कि कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपको अपमानित करने की कोशिश करें. वह आपकी निजी बातों को सबके सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं. इस स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें.

यदि आप बात बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस समय की प्रतिकूलता के कारण विवाद की स्थितियां काफी बड़ी हो सकती हैं. और हाथापाई की नौबत भी आ सकती हैं. इसलिए इस समय आपको धैर्य और शांति बनाए रखना आवश्यक है. व्यवसाय में साझेदार की बुरी नीयत के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है. यदि आप साझेदारी के साथ अब कार्य करने की इच्छा नहीं रख रहे हैं. तो सामने वाले को स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छा बता सकते हैं.

स्वास्थ्य: लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन रही हैं. इस स्थिति में हाथापाई से आपको चोट लग सकती है.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में साझेदार की गलत मंशा के चलते वह काफी सारा पैसा गबन कर सकता है. जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

