Kumbh Tarot Rashifal 11 October 2025: नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सेहत पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: आप किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.  जो प्रकृति से संबंधित हो.  किसी दूरस्थ स्थान पर एक संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Queen of cups

किसी कार्य की सफलता के लिए आप किसी भी नीति का उपयोग कर सकते हैं. साम, दाम, दंड और भेद कैसे भी आप अपने कार्य को पूरा करेंगे.  इस समय आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य को पूरा करने पर केंद्रित कर रहे हैं.  हालांकि स्थितियों से आपको संतुष्टि नहीं है.  फिर भी कार्य की सफलता आपकी खाबिलियत को प्रभावित कर सकते हैं.  इस बात से आपको चिंता हो रही है. जल्द ही आप किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.  जो प्रकृति से संबंधित हो.  किसी दूरस्थ स्थान पर एक संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं.

जिससे आप अपना समय प्रकृति के निकट बीता सकें. और अपना समय बागवानी या खेती जैसे कार्यों में व्यतीत कर सके.  आप अपनी काबिलियत का उपयोग धन कमाने की जगह अब शांति से जिंदगी बिताने में करना चाहते हैं. परिवार के कुछ सदस्य इस बात पर आपका विरोध कर सकते हैं.  लेकिन आपका फैसला अडिग है. इस समय आप ये महसूस कर रहे हैं, कि आपने अपने जीवन का काफी समय निरर्थक चीजों पर व्यर्थ कर दिया है. आप अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजों से दूर जाकर आध्यात्मिक और शांति की तलाश करना चाह रहे हैं. 

स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या और पौष्टिक खानपान से खुद को स्वस्थ बनाए हुए हैं.  

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना में धन निवेश कर सकते हैं.  

लेटेस्ट

