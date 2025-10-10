scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 10 October 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: इस स्थिति में आपको कमजोर जानकार आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं. इस समय आप अपनी इच्छाशक्ति और मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Strength

किसी कार्य को लेकर बनी हुई दुविधा आपको किसी बड़ी समस्या की तरफ ले जा सकती हैं. इस स्थिति में आपको सही निर्णय लेना ही पड़ेगा. इसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. बार बार किसी कार्य में असफलता  आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं. इस स्थिति में आपको कमजोर जानकार आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं. इस समय आप अपनी इच्छाशक्ति और मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए. अपने आस पास के वातावरण से थोड़ा सजग रहिए. किसी नए व्यक्ति को लेकर थोड़े सजग रहें. अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. हो सकता हैं, कि आपकी वाणी के कारण किसी से आपका विवाद हो जाएं. और आपको हवालात तक जाना पड़े. इस स्थिति में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी नए जगह जाकर बसने की इच्छा पूरी होने की उम्मीद नजर आ सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिलने की संभावना प्रबल हैं. 

स्वास्थ्य: जुकाम के चलते सिरदर्द काफी बढ़ने लगा हैं. जिसके कारण कार्य करने की गति धीमी होने लगी हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपने पिता से व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद ले सकते हैं. व्यर्थ के खर्चो को कम करेंगे. 

रिश्ते: बड़े भाई बहन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश सफल होगी. 

---- समाप्त ----
