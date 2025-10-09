Kumbh Tarot Rashifal 9 October 2025: आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकती है, षड़यंत्रकारियों से सावधान रहें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of swords

अब धीरे-धीरे यह महसूस कर रहे हैं. कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के प्रयास कर रहे हैं. वह आपको कहीं ना कहीं धोखा देने की नीयत लिए हुए हैं. अचानक से कुछ ऐसी बातें आपके सामने उजागर हो सकती हैं. जो इस बात की पुष्टि करती होंगी कि सामने वाला इस व्यवसाय को आर्थिक संकट तक ले जा सकता है. हालांकि आपका साझेदार इस बात को पूरी तरह गलत बता सकता हैं. किंतु प्राप्त साक्ष्य उसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं.

इस समय आप अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में चल रही गतिविधियों पर केंद्रित कर सकते हैं. इससे आपके साझेदारी को अपने गलत प्रयासों को अंजाम देने का मौका नहीं मिल पाएगा. हालांकि इस समय आप सचेत हैं. किंतु आपको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती हैं. कुछ समय पूर्व परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ होगा. जो धीरे-धीरे परिवार के सभी लोगों से अच्छी तरह घुल मिल गया हैं.

अचानक से आप उस व्यक्ति को किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त पाएंगे जो की अनैतिक हैं. इससे आपका भरोसा उस व्यक्ति से उठ सकता हैं. आप उस व्यक्ति को अपने परिजनों से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं. हालांकि आप कुछ परिजन इस बात का विरोध कर सकते हैं. पर आप उनके सामने पूर्ण सच्चाई ना रखते हुए उस व्यक्ति को अपने परिजनों से दूर करने की प्रयास में खुद को सफल होता पाएंगे. इस समय आपको पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अन्यथा आप अपने व्यवसाय के साथ अपने परिजनों को परिजनों को भी परेशानी में देख सकते हैं.

स्वास्थ्य: बार-बार गले का संक्रमण होने से को काफी परेशानी में हो रही हैं. चिकित्सक कुछ समय आपको गर्म पानी के गरारे करने की सलाह दे सकते हैं. साथ ही कुछ जरूरी जांच भी करवाने को कह रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय अपने आरती के स्रोतों पर विशेष दृष्टि रखें. किसी की गलत मंशा आपकी आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाने की हो सकती हैं.



रिश्ते: अपने परिजनों की सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से सजग रहे. सामने वाले की मंशा किस तरह की है यह जानने का प्रयत्न अवश्य करें.

---- समाप्त ----