Kumbh Tarot Rashifal 7 October 2025: पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, अकेला महसूस कर सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of swords

कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं करना पड़ सकती हैं. इनमें से कुछ यात्राओं के दौरान आपको सजग रहने की जरूरत हैं. इस समय आप अपनी वर्तमान जगह से दूर जा सकते हैं. जीवन में इतनी अधिक उथल पुथल चल रही हैं. कि आप खुद को इस समय असहाय महसूस कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी नई जगह जा सकते हैं. परिवार में चल रहा विवाद आपको काफी आहत कर रहा हैं. जिसके चलते आप अभी सबसे दूर जा सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं. जिसके चलते सभी लोगों को कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता हैं. नए स्थान पर नए नियम होने से आप सभी लोग परेशान हो सकते हैं. व्यवसाय में इस समय काफी नुकसान हो रहा हैं. जिसके चलते आप व्यवसाय में साझेदार को ढूंढ रहे हैं. हो सकता हैं, कि जल्द ही कोई अच्छा साझेदार आपको मिल जाए. जो कि आपका पूर्व परिचित भी होगा. और आपके व्यवसाय को अच्छे से आगे ले जाने में मदद कर सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और वैचारिक मतभेद आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: संतान की उच्च शिक्षा के लिए पैसों का इंतजाम कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कहीं जाने की तैयारी कर सकते हैं. इस समय आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.

---- समाप्त ----