Kumbh Tarot Rashifal 6 October 2025: विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The World

काफी समय से मन में विश्व घूमने की इच्छा बनी हुई है. जिसके चलते कार्य क्षेत्र में अपनी हर योजना को सफल बनाने के लिए काफी कठिन प्रयास करते चले आ रहे हैं. आप इस बात का अनुमान लग रहे हैं,कि इससे प्राप्त धनराशि से आप अपनी विश्व घूमने की इच्छा को पूरा कर सकेंगे. अचानक से कार्य क्षेत्र में किसी ऐसी परियोजना मैं आपको शामिल किया जा सकता है. जिसके चलते आपको विदेश में कुछ समय व्यतीत करना पड़े. आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपकी इच्छा के पूरी होने के लिए मार्ग बना दिया.

यह परियोजना कुछ अलग-अलग जगह पर पूरी होने की संभावना बन रही हैं . जिससे आपको कुछ अलग-अलग स्थान पर भ्रमण करने का मौका मिल सकेगा. हो सकता हैं, कि इन यात्राओं के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएं. जिसके व्यक्तित्व से आप काफी प्रभावित होंगे और खुद में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करेंगे. यदि आप अविवाहित है तो जल्द ही को ऐसा विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. जिसके कारण आपके विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सके.

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से बाहर आ सकते हैं. सही उपचार से आप इस समस्या से पूरी तरह मुक्त होते नजर आ रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: जल्द ही परिजनों के साथ किसी निजी संपत्ति को करने की इच्छा पूरी कर सकते हैं. इस संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक तौर पर करने की योजना बनी हुई है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि जल्द ही जीवनसाथी आपको अपने गर्भधारण करने की सूचना दे.

