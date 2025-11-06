Kumbh Tarot Rashifal 6 November 2025: कुंभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है अच्छा वेतन, धन-संपत्ति से जुड़ी समस्या होगी समाप्त

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Emperor

अपने पिता से अपने व्यवसाय में आर्थिक और व्यावसायिक मदद ले सकते हैं. इस समय आपका व्यवसाय बुरे दौर से गुजर रहा है. जिसके चलते आप पिता से आपके व्यवसाय को ऊपर उठाने में अपने अनुभवों का उपयोग करने की बात करेंगे. हो सकता है, कि आपके पिताजी इस बात के लिए इस शर्त के साथ राजी हो. कि वह आपके व्यवसाय को ऊपर उठाने में मदद करेंगे. साथ ही आपके व्यवसाय को ऊपर उठाने में एक निश्चित वेतन लेकर मदद करेंगे . इस बात से आप थोड़े अचंभित हो सकते हैं. पर आपके पिता की यह सोच, कि बिना कुछ दिए आप उनका बेवजह फायदा उठाएंगे गलत भी नहीं है. आप अपने पिता को आश्वस्त कर सकते हैं. कि वह कि आपने आप उन्हें अच्छा वेतन देंगे. परिवार में धन संपत्ति को लेकर तनाव इतना बढ़ चुका है. कि कोई भी आपस में समझौते के लिए राजी नहीं हो रहा है. ऐसी स्थिति में इस प्रकार का निपटारा करने के लिए आप अदालत का सहारा ले सकते हैं. हालांकि परिवार के बड़े बुजुर्ग इस प्रकरण को अदालत में ले जाने के लिए राजी नहीं है. किंतु आप लोगों जिद्द के चलते वह कुछ भी मन नहीं कर रहे हैं. इस अदालत का फैसला इस प्रकरण में फैसला किसके पक्ष में होगा. इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित हो सकते हैं. यह भी हो सकता है कि फैसला समझौते की राह पर आकर ठहर जाएं. जीवन साथी के माता-पिता की विपरीत परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं. इससे जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में और सुधार आ सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: परिवार के बड़े बुजुर्ग की बिगड़ी तबियत चिंता का कारण बनी हुई हैं. चिकित्सक अभी कोई आश्वासन नहीं दे रही हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा उसके समय पर न वापस न कर पाने के कारण आपको काफी नुकसान हो सकता हैं.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----