Kumbh Tarot Rashifal 4 October 2025: नए मित्र बनेंगे, गुस्से पर काबू रखें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Magician

किसी नए कार्य की शुरुआत आप अपने पूर्व परिचित के साथ करने पर विचार कर सकते हैं.जल्द ही योजना को शुरू करने की इच्छा आपके मन में बनी हुई है.किसी मित्र के समझाने पर सामने वाले के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे. जब तक आपके मन में सामने वाले को लेकर संतुष्टि ना हो जाए. तब तक उसके साथ साझेदारी करना आपको सही नहीं लग रहा है.अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आप किसी भी तरह की नीति का उपयोग करने में परहेज नहीं हैं.

साम, दाम ,दंड,भेद द्वारा कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते है.किसी भी तरह से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना आपके लिए प्राथमिकता बनी हुई है. इस समय अपनी सोच और व्यवहार में तालमेल बैठाने का प्रयास करें. गुस्से पर काबू रखें .लोगों के साथ बात करते समय अपशब्दों का प्रयोग ना करें. यदि किसी व्यक्ति के कारण आप खुद को काफी हताश महसूस कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत बंद कर देना आपके लिए बेहतर होगा.



स्वास्थ्य: किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से धीरे-धीरे निजात मिलती नजर आ रही है.इसके चलते मन में तसल्ली उत्पन्न हो सकती है.

रिश्ते: आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता आया है.कुछ नए लोगों से मित्रता आपको आगे बढ़ाने में सहायक रहेगी.

