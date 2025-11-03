scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 3 November 2025: खर्चों में संतुलन बनाएं, आस्था बढ़ेगी

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: मन के सुकून की सुकून एवं शांति के लिए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं.भौतिकवादी वस्तुओं से इस समय आप खुद को दूर होता हुआ देख सकते हैं.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The High Priestess 
इस समय कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आप उच्च अधिकारियों से अपने स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. आप ऐसी सोच रख रहे हैं, कि नए स्थान पर जाकर आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं.और आप पुनः नए सिरे से खुद को नई स्थिति में ढालने का प्रयास कर सकते हैं. नए विभाग एवं नए लोगों के प्रति जानकारी ना होना आपको थोड़ा चिंतित कर सकता हैं.पर आपको विश्वास है, कि आप आने वाली सभी स्थितियों का सामना सोच समझ कर सकते हैं.मन के सुकून की सुकून एवं शांति के लिए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

भौतिकवादी वस्तुओं से इस समय आप खुद को दूर होता हुआ देख सकते हैं.साथ ही ऐसा महसूस करेंगे, कि अब आपका झुकाव आध्यात्मिक वस्तुओं की तरफ होता नजर आ रहा है. आप में आया इस तरह का बदलाव परिजनों को थोड़ा अचंभित कर सकता है लेकिन साथ ही आपके व्यवहार में आई सरलता और नम्रता परिजनों को प्रसन्न भी करेंगी. पूर्व में आपके कठोर व्यवहार और धन के प्रति अत्यधिक प्रेम के चलते परिवार के सदस्यों केसाथ आपके संबंध बिगड़े हुए थे. जिसमें आप धीरे-धीरे सुधार आता नजर आ रहा है यह स्थिति आपको भविष्य में एक बेहतर इंसान बेहतर और सफल इंसान बनाने की तरफ ले जा सकती है.

स्वास्थ्य: किसी दुर्घटना के होने की संभावना बन रही है. किसी भी कार्य को करते समय सावधानी और संयम रखें. इस समय जल्दबाजी में कोई भी कार्य पूरा करने का प्रयास इस समय न करें.

आर्थिक स्थिति: अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें. आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाना जरूरी है.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. इस समय आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे.जो आपके जीवन में आगे चलकर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं.
 

