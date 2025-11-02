scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 2 November 2025: पैसे देने से पहलेलिखा पढ़ी अवश्य करें, सकारात्मक सोच रखेंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 2 November 2025: अपनी सकारात्मक सोच और कार्य शैली में बदलाव लाकर आप सर्वश्रेष्ठ अवसर का सफलतापूर्वक चयन कर सकते हैं. अपने बढ़ते वजन पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Fool 
जल्द ही आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता हैं.जो की युवा और जोश से भरपूर होगा. उसका जोशीला स्वभाव और बचपना आपको थोड़ा परेशान कर सकता हैं.किंतु किसी भी कार्य करने की उसकी अलग सोच और विचारों में नवीनता आपको प्रभावित कर सकती हैं .उसके साथ कार्य करते समय आप कुछ नई बातें को सीख सकते हैं.सामने वाले की कार्यशैली अन्य लोगों से भिन्न होने के कारण उसके साथ आपको सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है.

उसका मधुर और सरल स्वभाव कार्य क्षेत्र में सभी लोगों को प्रकार क्षेत्र में लोगों को प्रभावित कर सकता है. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर कार्य क्षेत्र में आते हुए नजर आ रहे हैं. जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप काफी प्रयास करेंगे. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए आपके सहयोगियों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती हैं.सभी लोग उस अवसरों  को प्राप्त कर उनका लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी सकारात्मक सोच और कार्य शैली में बदलाव लाकर आप सर्वश्रेष्ठ अवसर का सफलतापूर्वक चयन कर सकते हैं. और अपनी परियोजना को सफल बनाने के लिए उस अवसर का उपयोग करेंगे.

स्वास्थ्य: अपने बढ़ते वजन पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं.खान-पान में स्वाद की जगह पौष्टिकता की तरफ बढ़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ लेनदेन करते समय लिखा पढ़ी अवश्य करें. विश्वास में किया गया लेनदेन कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं.सामने वाले की व्यस्तता इस समय काफी अधिक होने से वह सहमत नहीं होगा.

लेटेस्ट

