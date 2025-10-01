Kumbh Tarot Rashifal 1 October 2025: कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Ace of wands

यदि आप ऐसे लोगों की संगत में रह रहे हैं. जिनके विचारों में बहुत अधिक नकारात्मकता है. साथ ही वह सामने वाले व्यक्ति को हमेशा परेशान करने की नीयत रखते हैं. तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे. ऐसे लोगों से दूर होकर आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए. कार्य क्षेत्र में जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आते नजर आएंगे. इन अवसरों का उपयोग कर आप खुद को सफल और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं. दुविधा इस बात की हो सकती हैं ,कि किन अवसरों का चयन किया जाए जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो. इस समय आप किसी नई कार्य में भी रुचि ले सकते हैं. जो कि आपके पुराने कार्य से काफी भिन्न हो सकता है. यह भी हो सकता है कि आगे चलकर आप इसी कार्य संबंधी कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना लें. जल्द ही नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की भी संभावना बन सकती है. इस समय अपने परिजनों का साथ आपको एक मजबूत सहारा दे सकता है. यदि किसी कार्य की शुरुआत में ही कुछ बातें इतनी असंगत हो जाए. जिनके चलते आपको अपनी सफलता पर संदेह हो सकता है. तो कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें. अपने योजनाओं का पूनम मूल्यांकन करें और फिर कार्य को दोबारा शुरू करें.

स्वास्थ्य: इस समय खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस कर सकते हैं. सही उपचार और चिकित्सक की सलाह का पूरी तरह पालन करके आप किसी पुरानी बीमारी से बाहर आते नजर आ रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी को दिया गया उधार उसने किसी अन्य मित्र को दे दिया है. अब वापस मांगने पर वह अभी आपसे कुछ समय की और मोहलत मांग सकता है.

रिश्ते: पैसों कमाने का अत्यधिक लालच आपके परिवार से दूर ले जा चुका है. इस समय मन की शांति के लिए परिजनों का साथ आवश्यक लगा सकता है.

