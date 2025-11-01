Kumbh Tarot Rashifal 1 November 2025: तनाव खत्म हो सकता है, नए लोगों के साथ काम करेंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Magician

अपने कार्यों में आ रही परेशानियों को सरलता से दूर करने का जादू आपको आता है आपकी इस कुशलता से कार्य क्षेत्र के सभी सहयोगी अचंभित हो जाते हैं सामने आ रही समस्या कितनी भी बड़ी और परेशानी दया क्यों ना हो आप उसका समाधान जल्द से जल्द निकाल लेते हैं. इस बात से आपके उच्च अधिकारी काफी प्रसन्न हो सकते हैं आपकी कर कुशलता और काबिलियत आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकती है. हालांकि आप जानते हैं की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए आप कुछ नीतियों का उपयोग करते आए हैं. जिस कारण आप थोड़ा अधिक सोच विचार कर उसे समस्या का समाधान ढूंढने में सफल हो जाते हैं और सामने वाला ऐसे जादू या चमत्कार मान लेता है .

कुछ नए लोगों के साथ जल्दी कार्य करने का मौका मिल सकता है . किसी बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी आपको शॉपिंग जा सकती है. इस परियोजना में कुछ अलग-अलग विभागों के लोग शामिल हो सकते हैं . इसके चलते आप अपने का क्षेत्र में इस परियोजना पर नए लोगों और नए चेहरों के साथ कार्य करेंगे इस बात से थोड़े रोमांचित हो सकते हैं. आप अपनी कार्य शैली में थोड़ा और बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं. जिससे आपके कार्यों के परिणाम पहले से और बेहतर प्राप्त हो.

स्वास्थ्य: लंबे समय तक खड़े रहने के कारण पीठ दर्द बढ़ता नजर आ रहा है.आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि आपकी पीठ को इस दर्द से आराम मिल सके.

आर्थिक स्थिति: आप किसी ऐसे व्यक्ति को धन देकर परेशान हो सकते हैं.जो आपसे पूरी तरह अपने रिश्ते तोड़ चुका हो.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच चल रहा तनाव खत्म हो सकता है . संतान की उच्च शिक्षा को लेकर परेशान हो रहे हैं.

---- समाप्त ----