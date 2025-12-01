scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 1 December 2025: माता-पिता से कीमती उपहार मिल सकता है, व्यर्थ के खर्चों से बचें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: जीवनसाथी को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. सामने वाले की काबिलियत और योग्यता पर आपको पूर्ण विश्वास है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:-Knight of wands

किसी पुराने मित्र की सहायता डूबते व्यवसाय को उठा सकती है. इस बात से मानसिक संबल प्राप्त होगा. अपने कार्यों की पूर्ति के लिए नई योजना बना सकते हैं. मित्र के साथ साझेदारी पर विचार करेंगे. परिवार का सहयोग आर्थिक संकट से बाहर निकल सकता है. पुरानी नौकरी को बदलने का विचार कर सकते हैं. किसी ऐसे कार्य की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं.जो निसहाय लोगों को रोजगार दे सकें. समाज सेवा के प्रति झुकाव महसूस करेंगे.अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं. जीवनसाथी को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. सामने वाले की काबिलियत और योग्यता पर आपको पूर्ण विश्वास है. जल्द ही विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है. इस यात्रा के दौरान  कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है.ससुराल पक्ष के व्यवसाय में उनकी मदद कर सकते हैं.नए लोगों से मित्रता हो सकती है. यदि आप अविवाहित हैं.तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव ढूंढ सकते हैं. समय काफी अनुकूल हैं. समय पर किए गए कार्यों के अच्छे प्रतिफल आपको शीघ्र मिल सकते है. ईश्वर पर अपने विश्वास और निष्ठा को बनाए रखें.

स्वास्थ्य: ऊंचाई से चढ़ते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहें.पांव फिसलने का खतरा हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: माता-पिता से कीमती उपहार मिल सकता है.व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं.

रिश्ते: किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है. बीते हुए वक्त को याद करेंगे.
 

लेटेस्ट

