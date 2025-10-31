scorecardresearch
 

Feedback

आज 31 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ वालों को धन लाभ होगा, करें यह उपाय

Aaj ka Kumbh Rashifal 31 October 2025, Aquarius Horoscope Today: पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा. सरलता सौम्यता और सहकार का भाव बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान संवार पाएगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - महत्वपूर्ण लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लंबित मामले गति लेंगे. करियर उछाल पर बना रहेगा. शुभता का संचार रहेगा. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यां में प्रभावशाली रहेंगे. साख में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. नवाचार बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. परस्पर सहयोग बढ़ाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक परिणाम संवार पाएंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. विविध कार्यां में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-  संग्रह संरक्षण में बढ़त रहेगी. पारिवारिक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे. वित्तीय प्रस्तावां में रुचि बनी रहेगी. श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यां को बढ़ाएंग. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ वालों को लाभ होगा, करें यह उपाय 
कुंभ: आपका सम्मान बढ़ेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा 
कुंभ वाले धन से जुड़े मामलों में करें ये एक काम, मिलेगी सफलता 
कुंभ: आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी 
प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी 

प्रेम मैत्री- निजी कार्यां पर फोकस बनाए रखेंगे. पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा. सरलता सौम्यता और सहकार का भाव बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान संवार पाएगा. अपनों का भरोसा जीतेंगे. प्रियजनों को सुखद सरप्राइज करेंगे.  संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. स्पष्टता बढ़ेगी. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. रुटीन सुधारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 4 5 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  मिष्ठान्न वितरण करें. नवाचार पर जोर दें. सहज रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement