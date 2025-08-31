आज 31 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे, करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा

कुंभ - शासन सत्ता के विषय अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे.सबके साथ बेहतर संवाद कायम करेंगे.प्रबंधकीय मामलों में उच्चस्थिति रहेगी.अवसरों का लाभ उठाएंगे.मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे.सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.मन की बात कह पाएंगे.खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे.उूर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे.प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे.महत्वपूर्ण कार्यां में सक्रियता दिखाएंगे.सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक विषयों पर जोर रखेंगे.योजनागत प्रयासों पर फोकस बढ़ेगा.प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.विविध प्रयास गति पाएंगे.कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे.पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे.करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वरिष्ठों से चर्चा संवाद अच्छा रहेगा.लाभ एवं पद प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा.अधिकारियों से काम निकाल पाएंगे.अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा.व्यवस्था में सुधार आएगा.नियमों का पालन करेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.

प्रेम मैत्री- निजी जीवन सुखकर बना रहेगा.हर्ष आनंद से अपनों के साथ वक्त बिताएंगे.करीबियों के साथ सुखद पल साझा करेंगे.खुशियों के अवसर बनेंगे.प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे.अपनों से दिल की बात साझा करेंगे.भावनात्मक सबल बने रहेंगे.स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-- सक्रियता बनाए रहेंगे.व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.स्वयं पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 4 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण उूर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. सबको लेकर चलें.



