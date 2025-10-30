scorecardresearch
 

Feedback

आज 30 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ वालों को लाभ होगा, करें यह उपाय

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 October 2025, Aquarius Horoscope Today: हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यां में आगे रहेंगे. सकारात्मकता और सफलता से उत्साहित रहेंगे. भरोसा बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

मकर - रहन सहन में उच्च बनाए रखेंगे. जीवन में भव्यता और श्रेष्ठता को बल मिलेगा. घर परिवार के लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यां में आगे रहेंगे. सकारात्मकता और सफलता से उत्साहित रहेंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. वाणी व्यवहार से दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उछाल आएगा. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे. परंपरागत व्यवसाय बल पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- लाभ प्रभाव का स्तर उूंचा होगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता का प्रतिशत उूंचा रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृदिध होगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संपत्ति के मामले सधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ वाले धन से जुड़े मामलों में करें ये एक काम, मिलेगी सफलता 
कुंभ: आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी 
प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी 
आर्थिक वृद्धि के मौके बढ़ेंगे, आय के कई स्त्रोत विकसित होंगे 
जीवनसाथी से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा 

प्रेम मैत्री- अपनों को सुखद आश्चर्य से प्रभावित करेंगे. स्वजनों के साथ आनंद का समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. बड़प्पन बढ़ेगा. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल उूंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. साज संवार बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement