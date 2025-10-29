scorecardresearch
 

आज 29 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ वाले धन से जुड़े मामलों में करें ये एक काम, मिलेगी सफलता

Aaj ka Kumbh Rashifal 29 October 2025, Aquarius Horoscope Today: बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. आकस्मिक स्थितियों का सामना करेंगे. विभिन्न कार्योंं को स्पष्टता लाएंगे.

कुंभ - महत्वपूर्ण लेनदेन में सावधानी बनाए रखें. कार्योंं में जल्दबाजी से बचें. विनय विवेक से निर्णय लें. खर्च निवेश में सक्रियता आएगी. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. जल्दबाजी व लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आकस्मिक स्थितियों का सामना करेंगे. विभिन्न कार्योंं को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- नीति नियम का पालन करें. आज्ञा अनुपालन व अनुशासन बनाए रखें. लापरवाही में लाभ सीमित रह सकते हैं. व्यवसायिक उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक दबाव की स्थिति से बचेंगे. कामकाज व्यवस्थित बनाए रखें. लेनदेन में बजट पर ध्यान दें. ठगी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे. अफवाह में न आएंगे. प्रलोभन में न आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों में दिखावे से बचेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. भावनात्मक मामलों में सहज रहें. अपनों के साथ धैर्य धर्म बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रखें. प्रबंधन बढ़ाएं. विनम्रता रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. लापरवाही न करें.

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : मोर पंख

आज का उपाय : गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

