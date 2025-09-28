scorecardresearch
 

आज 28 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 September 2025, Aquarius Horoscope Today: सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं.

कुंभ - करियर एवं प्रबंधन के मामले उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. कारोबार में समकक्ष सहयोग करेंगे. लेनदेन में सहजता दिखाएंगे. पेशेवर मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. सत्ता शासन के कार्य गति पाएंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय-प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी. प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारियों को बढ़ावा मिलेगा. जवाबदेही बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों में गति आएगीं. लाभ और विस्तार के प्रयास संवरेंगे. धनधान्य प्रयास बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंधों में मधुरता बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- हितवृद्धि बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. मदद बनाए रखें.

TOPICS:

