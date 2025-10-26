आज 26 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे

कुंभ - आर्थिक लाभ उच्चस्थिति में बनाए रहेंगे. पेशेवर मामलों पर फोकस होगा. कार्यविस्तार से उत्साहित रहेंगे. करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषयों को पक्ष में बनाए रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य साधने में सफल रहेंगे. हितलाभ के प्रयास बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. करियर व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष सबल रहेगा. आधुनिक कार्योंं में रुचि बढाएंगे. आर्थिक मामले संवार पर होंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में तेजी लाएंगे. प्रबंधन पक्ष में रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रेमपक्ष मजबूत होगा. निजी मामले सहजता से संवार पाएंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. तेजी रखें.

