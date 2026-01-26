scorecardresearch
 
आज 26 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 26 January 2026, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक प्रयास पक्ष में बनाए रहेगे. लाभ संवार पर रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी.

कुंभ - लोगों से मेलजोल के अवसर बनेंगे. करीबियों में सहकार की भावना रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. साख सम्मान बढ़ेगा. पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - लक्ष्य पर फोकस होगा. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास एवं परंपरागत मामले बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास पक्ष में बनाए रहेगे. लाभ संवार पर रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भाईचारा बल पाएगा. सबके प्रति सहयोग समर्पण दिखाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. सकारात्मकता बल पाएगी. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 1 2 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

