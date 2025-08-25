आज 25 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: भेंट में सतर्कता बनाए रखें, निरंतरता पर जोर बढ़ाएं

कुंभ - विनम्र और मितभाषी बने रहें. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. आवश्यक कार्यां में ढिलाई से बचने का समय है. कामकाजी गतिविधि सामान्य रहेंगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. क्षमाभाव अपनाएंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. विश्वास व सहजता दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय - नए मामलों से जुड़ने की जल्दी न करें. व्यवस्था पर निंयत्रण बनाए रखें. पेशेवर सामंजस्य से काम लें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. भार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी.

धन संपत्ति- रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं. दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है. बड़प्पन की सोच रखें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंट में सतर्कता बनाए रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक सबलता को बढ़ावा दें. रक्त संबंधों में विश्वास बनाए रखें. भेंट मुलाकात में सहज रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कां में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कपूर्ण व्यवहार पर बल दें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था अपनाए रहें. बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

9शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धैर्यवान बने रहें.



---- समाप्त ----