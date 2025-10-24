आज 24 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले न करें पैसों का लेनदेन, भवन वाहन के मामले लेंगे गति

कुंभ - वित्तीय लक्ष्य योजनाबद्ध ढंग से पूरे करने का प्रयास होगा. करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस होगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर फोकस बढ़ाएंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे. पेशेवर मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. घर के कार्यों में सजगता से आगे बढेंगे. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कीमती वस्तुओं के संग्रह में रुचि लेंगे. आर्थिक गतिविधियों व प्रबंधन में सकारात्मक स्थिति रहेगी. अहंकार से बचें. योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी. जवाबदेही बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- अनुबंधों में बड़प्पन से काम लेंगे. निजी निवेश बढ़ाएंगे. सौदेबाजी में बेहतर रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियां पक्ष में रहेंगी. बजट पर ध्यान बनाए रखें. भवन वाहन के मामले गति लेंगे. कार्यों की सूची बनाएं.



प्रेम मैत्री- घर परिवार में करीबियों की इच्छा का सम्मान करेंगे. परिजनों की सलाह पर ध्यान देंगे. प्रेम और स्नेह बना रहेगा. सुख संवाद पर जोर रखेंगे. सहनशीलता रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट व संवाद में भव्यता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. पारिवारिक लक्ष्यों को संवारेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : वाटर ब्लू

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. आत्मविश्वास रखें.

