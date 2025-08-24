आज 24 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा, भूमि भवन के मामले अनुकूल बनेंगे

कुंभ - साझा कार्यां को गति देने में सफल रहेंगे. घर परिवार में व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सामूहिक कार्यां में तेजी बनी रहेगी. परिवार पर अधिक भरोसा बनाए रखेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. टीम वर्क में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को हासिल करने में साथी मददगार होंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. लाभ बढ़ेगा. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. दाम्पत्य सुखकर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. पेशेवर संबंधों में सहयोग और विश्वास बढ़ा रहेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. स्थायित्व पर बल देंगे.

धन संपत्ति- विविध प्रयासों व योजनाओं को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यापार में उच्चस्थिति बनाए रखेंगे. साझीदारी के मामले मजबूत रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले अनुकूल बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम के मामले मजबूत बनेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. भावनात्मक संवाद में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. शारीरिक समस्याएं कम होंगी. अनुशासन से आगे बढेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. वादा वचन निभाएं.



