आज 23 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले करियर में पाएंगे सुधार, भाई दूज पर करें महालक्ष्मी की पूजा

कुंभ - किस्मत सहयोगी बनी रहेगी. भाग्य से कार्य सधेंगे. करीबियों संग शुभ समय बिताएंगे. हर क्षेत्र में उन्नति और विस्तार के अवसर बनेंगे. पेशेवर व धार्मिक यात्राओं को बल मिलेगा. सभी मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. उचित ढंग से बात रखेंगे. पेशेवर उत्साहित बने रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पहल बनाए रखेंगे. उत्साह से आगे बढेंगे. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. कारोबार में सक्रियता आएगी. चहुंओर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. करियर सुधार रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार बढ़ेगा. कार्यविस्तार में सफल रहेंगे. जीत का मनोभाव बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवार भी रहेगी. करीबियों की बेहतरी के लिए प्रयास रखेंगे. अपनों से वादा निभाएंगे. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत संवाद पक्ष में बनेंगे. घर में मिठास बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाएंगे. विविध अवसर बनेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 3 5 6,8 क्रीम कलर

शुभ रंग: पीला.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. धर्मकार्य करें.

---- समाप्त ----