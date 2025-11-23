scorecardresearch
 

आज 23 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सलाह रखेंगे, भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 November 2025, Aquarius Horoscope Today: पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आर्थिक विषयों में गति आएगी. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. कामकाजी मामले सवार पाएंगे.

कुंभ - आर्थिक मामलो में साहसिक निर्णय लेने का समय बना हुआ है. सूझबूझ और तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. एक से अधिक स्त्रोत बने रहेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कामकाजी सहजता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखेें. नवीन विषयों में धैर्य रखें. अध्ययन अध्यापन में सक्रियता बढ़ेगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. सजगता से कार्य पूरे करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आर्थिक विषयों में गति आएगी. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. कामकाजी मामले सवार पाएंगे. समकक्षों और शुभचिंतकों की संख्या बढ़ी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. प्रबंधन के कार्यों में तेजी बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. लेनदेन में सहज बने रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- करीबी मित्र व सहयोगी महत्वपूर्ण योजनाओं में मददगार होंगे. प्रेमभाव और स्नेह बढ़ाएंगे. सबके हित का ख्याल रखेंगे. मन की बात कहेंगे. सहज सजग बने रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे. पेशेवर रिश्ते बेहतर बनेंगे. सलाह रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी सहयोग रखेंगे. कार्यऊर्जा बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी असहजताएं दूर होगी. मनोबल बढा रहेगा. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. खानपान में भव्यता रखेंगे.  
शुभ अंक: 5 7 और 8
शुभ रंग: गेंहुंआ
आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. तेजी बनाए रखें. बड़ा सोचें.

