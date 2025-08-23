आज 23 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ वालों को प्राप्त होगी आर्थिक उन्नति, भावुकता में आने से बचेंगे

कुंभ - साझेदारी की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. संबंधों में तालमेल बनाए रखेंगे. समकक्षों से मिलकर आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. टीम भावना पर जोर बना रहेगा. धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढेंगे. खुशियों को अपनों से साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. संवाद में पहल बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विविध पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता आएगी. प्रयासों में गंभीरता रखेंगे.

धन संपत्ति- निर्णय लेने में सक्षम बने रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. कारोबार में शुभता बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर में समय देंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तों में सजगता बनी रहेगी. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की मदद की भावना बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन पर जोर होगा. अहंकार में नहीं आएंगे. सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. अहंकार छोड़ें.

