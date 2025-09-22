scorecardresearch
 

आज 22 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: नवरात्र के पहले दिन कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 September 2025, Aquarius Horoscope Today: विविध योजनाओं में गति रखेंगे. निजी मामले संवरेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत मामलों से जुड़े विषयों में उतावली न दिखाएं. समय साधारण बना रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

aquarius horoscope
कुंभ - धैर्य व धर्मपूर्वक कार्य करते रहें. समय साधारण बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. चर्चा में सजगता बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत कार्यों को गति देंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण रहेगा. परिजन बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. खोज कार्य को बल मिलेगा. विविध योजनाओं में गति रखेंगे. निजी मामले संवरेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत मामलों से जुड़े विषयों में उतावली न दिखाएं. समय साधारण बना रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- धूर्तों से संवाद में सजग रहें. ठगों से दूरी बनाए रहें. नीतिनियमों की अनदेखी से बचें. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. कामकाज में सहज संवार पर फोकस रहेगा. मामलों को लंबित रखने से बचेंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - करीबियों का साथ एवं सहयोग लाभ और उत्साह बढ़ाएगा. महत्वपूर्ण कार्य बढ़त पर बने रहेंगे. आर्थिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. सहकार का भाव बनाए रहेंगे. लोभ प्रलोभन व अनियमितता से बचेंगे. दिखावे में न आएं. आशंकामुक्त रहें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक जरूरतों व जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ समर्थन व सहयोग रहेगा. मन की बात कहने में धैर्य रखेंगे. प्रेम संबंधों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास रहेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. सहजजा बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. अनुभवियों की सुनें. चर्चा में प्रभाव बनाए रहें. खानपान सात्विक रखेंगे. आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 2 4 और 8

शुभ रंग : लाइट ब्लू

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थों का वितरण करें. नकारात्मक विचारों बचें. मदद बनाए रखें.

