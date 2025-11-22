scorecardresearch
 

Feedback

आज 22 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे, लेनदेन में सहज रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 November 2025, Aquarius Horoscope Today: इच्छित सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - शासन की योजनाओं में रुचि दिखाएंगे. दीर्घकालीन कार्यों में स्क्रियता आएगी. पेशेवर संबंध संवारेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. चर्चा संवाद बेहतर रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. महत्वपूर्ण सभाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य बना रहेगा. तैयारी व कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. प्रबंधन बनाए रखेंगे. लाभ में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. पेशेवर संबंध संवारेंगे. औद्योगिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. निर्णय लेने में सहज होंगे. सहकारिता की भावना बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल संभव है. इच्छित सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Rahu Nakshatra Parivartan 2025
कुंभ राशि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश, 23 नवंबर से इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा 
लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे, सक्रियता से काम लेंगे 
करियर से संबंधित फैसला जल्दबाजी में ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं  
कुंभ राशि वाले पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे, परिजनों से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे 
कुंभ: कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, आज बड़ा सौदा करने से बचें 

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी. घर में शुभता और संतुलन रहेगा. चर्चा संवाद में पूरे विश्वास से बात रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मेल मिलाप के अवसर बढ़ेंगे. आदर सम्मान रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगें. सूझबूझ सामंजस्य से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. महत्वूपर्ण कार्य सधेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 4 6 और 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement