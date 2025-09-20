scorecardresearch
 

आज 20 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: प्रभाव में वृद्धि होगी, तालमेल बनाए रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 September 2025, Aquarius Horoscope Today: कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे.पेशेवर मामलों में शुभता व अनुकूलता बनी रहेगी.

कुंभ - उद्योग संवार पर बना रहेगा. कार्यव्यापार में साझीदारी बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. करियर कारोबार में संवार बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. बड़ा सोचेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में शुभता व अनुकूलता बनी रहेगी. साथीगण सहयोगी होंगे. कामकाजी संबंधों को बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. संवरेंगे. विषयों में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे.  

धन संपत्ति- लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. भूमि भवन की योजनाओं को गति देंगे. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. विविध मामलों में गति बढ़ाएंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. तालमेल बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में प्रेम बढ़ेगा. सहकार सहयोग बना रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में सफल होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले स्पष्ट रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाजी स्थिरता पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों पर फोकस रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल उत्साह से भरे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे.

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. टीम बनाएं.

