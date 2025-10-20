scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: दिवाली के दिन कुंभ राशि वाले प्राप्त करेंगे बंपर लाभ, करें मां लक्ष्मी का पूजन

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 October 2025, Aquarius Horoscope Today: सावधानी सजगता से आगे बढ़ते रहें. ठगों और विपक्षियों से सावधानी बनाए रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिजनों का साथ बना रहेगा.

aquarius horoscope
कुंभ - सामान्य समय बना हुआ है. खानपान और सेहत का ध्यान रखें. अतिउत्साह और भावुकता में न आएं. चर्चा में विनम्र रहें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. उतावली न दिखाएं. सावधानी सजगता से आगे बढ़ते रहें. ठगों और विपक्षियों से सावधानी बनाए रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य सधेंगे. नीति धर्म का पालन करें. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. कारोबार को अपनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. करियर व्यापार में सावधानी बरतेंगे. अनुशासन और अनुपालन बनाए रखेंगे.              

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में संकोच बना रहेगा. लेनदेन में पेपरवर्क से समझौता न करें. बचत पर जोर बना रहेगा. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहेगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अवसर का इंतजार करेंगे. जल्दबाजी नहीं करेंगे. प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. मनोबल रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 8

शुभ रंग : रेडरोज

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. पीड़ितों की मदद करें.

