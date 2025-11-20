आज 20 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे, परिजनों से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे

कुंभ - शासन के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने की सोच रहेगी. प्रबंधन के मामलों में गति आएगी. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे. सबकी मदद का भाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. कार्य व्यवसाय में तेजी आएगी. बड़ों के निर्देशों का पालन करेंगे.

धन संपत्ति- सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. विविध महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से स्पष्टता से कह सकेंगे. परिजनों से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. करीबियों से सामन्जस्य बढ़ाएंगे. आपसी सहयोग में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परिवार में सुख रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर खुशियां बांटेंगे. कार्यशैली संवार पाएगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. सफलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 3 4 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

