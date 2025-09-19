आज 19 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों के रिश्ते मजबूत होंगे, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - अन्य के मामलों में दखलंदाजी की आदल से बचें. रक्त संबंधियों का सहयोग बना रहेगा. परंपरागत एवं साझा कार्या में रुचि बनाए रखेंगे. सभी के साथ सहयोग की भावना रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यों को समय पर करेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग को गति मिलेगी. साझा मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. पेशेवर संबंध संवारेंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ को बढ़ावा देने मे सफल होंगे. लोगों के साथ अनुबंध बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में स्थिरता बढ़ेगी. श्रेष्ठ परिणाम पक्ष में बनेंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. टीम पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- जीवन में मिठास व स्वजनों से करीबी बनी रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावपूर्ण लोगों से भेंट होगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. अहंकार से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. जिम्मेदारी निभाएंगे.

शुभ अंक : 1 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बड़बोली से बचें.

