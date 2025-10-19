आज 19 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें, योजनाएं सामान्य रहेंगी

कुंभ - आकस्मिक लाभ संभव है. उद्योग व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. मित्रों के साथ बना रहेगा. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधो में सजग रहें. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. कामकाजी चर्चाओं में सावधानी रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. आत्मविश्वास बढ़ाएं. कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे. क्षमा भावना बल पाएगी. विभिन्न मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. आगंतुक का यथायोग्य सत्कार करें. बड़प्पन से काम लें. कार्ययोजनाओं में रुटीन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरजन जिम्मेदारी से बात रखेंगे. लक्ष्यों को साधने पर ध्यान दें. तार्किकता पर जोर बढ़ाएं. आकस्मिकता पर अंकुश बढ़ाएं. स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. करियर कारोबार में निरंतरता लाएंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर सामान्य बना रहेगा. भूलचूक से बचें. लाभ प्रभावित होने की आशंका है. सजगता से आगे बढ़ें. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. योजनाएं सामान्य रहेंगी. कामकाजी चर्चा में गंभीरता व स्पष्टता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में संवेदनशील बने रहेंगे. भेंटवार्ता में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. पूर्व संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से अनबन संभव है. भावनात्मक रूप से मजबूती बनाए रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपरिचितों से दूरी रखें. वाणी व्यवहार पर बल देंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. चर्चा में स्पष्ट रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वचन रखें.



