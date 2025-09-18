scorecardresearch
 

आज 18 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले वित्तीय विषयों में धैर्य से काम लें, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

Aaj ka Kumbh Rashifal 18 September 2025, Aquarius Horoscope Today: उधारी का लेनदेन न करें. पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता बनाए रखें.

कुंभ - विविध विषयों में ढिलाई व लापरवाही नहीं बरतें. कार्यक्षेत्र में नियमितता व रुटीन पर ध्यान दें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. अहंकार का त्याग करें. मेहनत एवं लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता प्रभावित रह सकती है. मेहनत प् लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. चर्चा संवाद में संतुलन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कर्मठता बनी रहेगी. कला प्रशिक्षण से कार्यों को आगे बढ़ाएं. समय प्रबंधन पर फोकस रखें. उधारी का लेनदेन न करें. पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में धैर्य से काम लें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. चर्चा में उतावली न दिखाएं. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. अनुशासन पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों को अनदेखा न करें. अपनों का ख्याल रखें. अन्य के बहकावे में नहीं आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्टनेस बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 8 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. श्रमशील बने रहें.

