आज 18 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: धनतेरस पर कुंभ राशि वाले आर्थिक मोर्चों में पाएंगे सफलता, कारोबार बढ़त पर रहेगा

कुंभ - साझा कार्यों में शुभता बढ़ेगी. लाभ और प्रभाव का संचार बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. नेतृत्व की मजबूती से लाभवृद्धि होगी. नवीन संभावनाएं बल पाएंगी. उद्योग कार्य की शुरूआत संभव है. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मोर्चों पर उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति - व्यापार में नए आयाम गढेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता शुभता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. विवेक व विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बनाए रहें.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी निभाएं.

